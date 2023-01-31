Спортсмены из Петрозаводска собрали медали всех достоинств на первенстве Северо-Запада по биатлону

В Коми стартовало первенство Северо-Западного федерального округа по биатлону, сообщили в Минспорта Карелии.

Во вторник, 31 января, в Сыктывкаре стартовало первенство Северо-Запада по биатлону, а также второй этап IV зимней спартакиады среди молодежи 2004-2005 годов рождения.



Юноши и девушки 17-18 лет соревновались в индивидуальной гонке. Сильнейшие биатлонисты борются за выход в финал IV зимней спартакиады.



Спортсмены из Петрозаводска завоевали несколько медалей. Так, победу среди юношей одержал Семен Прохоров. Серебряную медаль выиграл Илья Тарасов. Третье место среди девушек у Полины Косаревой.



Сегодня на старт выйдут девушки и юноши 15-16 лет, рассказали в Минобразования и спорта Карелии.