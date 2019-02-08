Стало известно, чем чаще всего болеют жители Карелии

В ходе диспансеризации за прошедший год было выявлено около 1300 социально-значимых случаев заболеваний, сообщили в Центре медицинской профилактики Карелии.

Как рассказала главный внештатный специалист по профилактической медицине Минздрава Карелии, заведующая Центром медицинской профилактики Наталья Прищепа, по сравнению с 2017 годом в 2018 году на 5,3% увеличилось количество граждан, прошедших диспансеризацию.

Были впервые выявлены 1299 социально-значимых случаев заболеваний. Это болезни системы кровообращения – 853, органов пищеварения – 269, новообразования – 73 (из них злокачественные – 41, в том числе 1-2 стадии – 6 случаев) и болезни органов дыхания – 104.

Самыми распространенными факторами риска развития неинфекционных заболеваний у прошедших диспансеризацию жителей Карелии остаются:

– нерациональное питание – 45%;

– избыточная масса тела – 32,5%;

– низкая физическая активность – 24,5%;

– потребление никотина – 15,3%;

– повышенное артериальное давление – 14,6%;

– потребление алкоголя – 8,1%.