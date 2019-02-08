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Новости. Общество
18:20, 08 Февраля 2019
фото: ТАСС / Артем Коротаев

Стало известно, чем чаще всего болеют жители Карелии

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В ходе диспансеризации за прошедший год было выявлено около 1300 социально-значимых случаев заболеваний, сообщили в Центре медицинской профилактики Карелии.

Как рассказала главный внештатный специалист по профилактической медицине Минздрава Карелии, заведующая Центром медицинской профилактики Наталья Прищепа, по сравнению с 2017 годом в 2018 году на 5,3% увеличилось количество граждан, прошедших диспансеризацию.

Были впервые выявлены 1299 социально-значимых случаев заболеваний. Это болезни системы кровообращения – 853, органов пищеварения – 269, новообразования – 73 (из них злокачественные – 41, в том числе 1-2 стадии – 6 случаев) и болезни органов дыхания – 104.

Самыми распространенными факторами риска развития неинфекционных заболеваний у прошедших диспансеризацию жителей Карелии остаются:

– нерациональное питание – 45%;
– избыточная масса тела – 32,5%;
– низкая физическая активность – 24,5%;
– потребление никотина – 15,3%;
– повышенное артериальное давление – 14,6%; 
– потребление алкоголя – 8,1%.

 

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-02-08 19:36:20
Болезнь - это страшный грех. Хорошие люди не болеют, а сразу умирают.
Мизантроп
2019-02-08 18:30:21
Заявляю прямо, все болезни от капитализма! Это он портит нам кровь, мешает жить и работать)))
Гость
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