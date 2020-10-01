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Сегодня 12:10

Стало известно, что будет на месте бывшей птицефабрики в Петрозаводске

Новости. Общество
12:10, 02 Октября 2020
фото: Яндекс. Карты
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Новый собственник имущества обанкротившейся птицефабрики в Петрозаводске не собирается восстанавливать там профильное производство.

Об этом "Вестям Карелии" сообщили в министерстве сельского хозяйства республики.

По сведениям Минсельхоза, имущество приобрела компания, деятельность которой никак не связана ни с птицеводством ни с сельским хозяйством.

Это подтверждают материалы дела УФАС по Карелии, возбужденного из-за спора нового собственника бывшей птицефабрики с энергетиками. Согласно документам, правообладателем земельных участков и объектов недвижимости еще в 2019 году стало ООО "Главспецпром".

Чем занимается эта компания, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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нетюлень
2020-10-02 16:13:39
Цех будет. Лесопилка, изготовление того-сего. Кто там хотел коттедж, уже построили.
Беня
2020-10-02 14:20:02
Дык ясен пень, понастроят коттеджей на землях птицекурицы, красивый трехметровый заборчик поставят по периметру, модный автоматизированный КПП на въезде, дорогу проведут хорошую. Мне кажется шо уважаемые люди, разных степеней уважаемости оценят по достоинству такое хорошее место для самоизоляции на свежем воздухе :)
Горожанин
2020-10-02 13:55:01
Как могло обанкротиться такое предприятие, успешно работавшее многие десятилетия?! Карелы перестали есть яйца?! Куры нестись перестали? Если такие предприятия не выживают, то как можно говорить об инновациях, требующих больших вложений?! Депутаты и правоохранители, разберитесь пожалуйста с этим предприятием. Яица - продукт ежедневного потребления большинства наших семей. Да и за навозом куриным садоводы в очередь стоят.
zanoza
2020-10-02 13:46:27
Очередные "Рога и Копыта" вместо Птицефабрики.
новый
2020-10-02 13:38:43
Хорошо бы туда всю городскую протестанутую либерастню отселить. Пусть там агрекалчат почем зря.
Off
2020-10-02 14:07:30
новый, Не старайся ,не попадешь в баню к жирику .
кир
2020-10-02 13:23:28
Берите шире. На месте СССР одни руины. "Братские народы"теперь вовсе не братские. Где тот Моисей, который выведет страну в будущее?
Os
2020-10-02 13:12:56
Скорее, чего не будет - птицефабрики. А что будет - непонятно. Жилой район?
Joker
2020-10-02 12:55:12
А на месте бывшей Суоярвской птицефабрики уже многие годы руины..А какое предприятие было, сколько людей работало, дома для работников строило ! Жуткое зрелище, готовые декорации для съёмок фильма ужасов..
Гость
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