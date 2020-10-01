Стало известно, что будет на месте бывшей птицефабрики в Петрозаводске

Новый собственник имущества обанкротившейся птицефабрики в Петрозаводске не собирается восстанавливать там профильное производство.

Об этом "Вестям Карелии" сообщили в министерстве сельского хозяйства республики.

По сведениям Минсельхоза, имущество приобрела компания, деятельность которой никак не связана ни с птицеводством ни с сельским хозяйством.

Это подтверждают материалы дела УФАС по Карелии, возбужденного из-за спора нового собственника бывшей птицефабрики с энергетиками. Согласно документам, правообладателем земельных участков и объектов недвижимости еще в 2019 году стало ООО "Главспецпром".

Чем занимается эта компания, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".