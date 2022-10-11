Стало известно, как Камаз раздавил иномарку вместе с водителем под Петрозаводском

Подробности смертельной аварии в Пряжинском районе рассказали в ГИБДД Карелии.
Ранее сообщалось, что 25 ноября днем на 25 километре региональной трассы «Петрозаводск — Суоярви», в районе деревни Виданы, произошла смертельная авария. В страшном столкновении Камаза и автомобиля Mitsubishi погиб водитель легковушки, мужчина 1972 года рождения.
Позже в соцсети были опубликованы фото с места трагедии на дороге.
ГИБДД Карелии выяснила обстоятельства ДТП и сообщила, что авария произошла из-за того, что 50-летний водитель автомобиля Mitsubishi, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения, где двигался Камаз. В результате ДТП погиб водитель иномарки.
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