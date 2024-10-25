Стало известно, какие обувь и одежда являются самыми популярными в мире

Аналитики назвали самые популярные обувь и одежду на планете.

Аналитики платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в фэшн-индустрии, назвали самые популярные одежду, обувь и аксессуары в мире. Соответствующий список вещей опубликован на сайте компании, сообщает Лента.ру.

Выяснилось, что в первую строчку рейтинга попали сетчатые балетки бренда Alaïa, а на втором и третьем месте оказались сумка Brooklyn марки Coach и кроссовки Speedcat OG от Puma.

В пятерку лидеров также вошли сумка Arcade модного дома Miu Miu и куртка Toteme. Кроме того, в десятке расположились ботинки Ganni, очки Tom Ford и сумка Longchamp.