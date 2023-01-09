Стало известно, какой будет новая школа в Петрозаводске

Новую большую школу построят на Соломенском шоссе.

Проект образовательного учреждения выполнен по совместной инициативе Правительства РК и строительной компании Баренц Групп, которая занимается возведением в районе TALOJARVI город у воды жилых комплексов и инфраструктуры.

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Как пояснили в компании Баренц Групп, согласно проекту, здание будет разграничено блоками для обучения начальной школы и других классов.

В образовательном учреждении будет 4 спортивных зала. Пищеблок с обеденным залом на 2394 посадочных места планируется расположить на 1 этаже. Актовый зал со сценой и подсобными помещениями будет размещен на 2 этаже.

Школа запроектирована для обучения с 1-го по 11 класс. Всего в ней смогут учиться 1140 учеников и работать 184 сотрудника.

При проектировании здания общеобразовательной организации соблюдены требования доступности для маломобильных групп населения — ее смогут посещать люди с ограниченными возможностями здоровья всех групп мобильности.

Проект разработан в соответствии со всеми требованиями и сейчас определяется на рабочих группах его перспективная концепция профильной направленности. Проект уже прошел государственную экспертизу.

Земельный участок под школу в районе TALOJARVI город у воды, как и проект здания, компания Баренц Групп предоставляет бесплатно.

Школу планируется построить в современном архитектурном стиле с использованием высококачественных строительных материалов и изделий.

Кто именно станет застройщиком здания, определится в ближайшее время. Опыт возведения подобных социальных объектов в Карелии есть у нескольких крупных строительных компаний.

Жилой район «TALOJARVI город у воды»: Застройщик ООО «Специализированный Застройщик „ДСК-1“ Адрес: ул. Зайцева, д. 72, оф. 9 ОГРН: 1211000003158 ИНН: 1001353459

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