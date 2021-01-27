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Стало известно, какой промышленной продукции стали больше выпускать в Карелии

Новости. Общество
09:39, 28 Января 2021
фото: Егор Алеев/ТАСС
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Рост промышленного производства в Карелии в 2020 году, во многом, обеспечил выпуск пищевой продукции и материалов для строительства.

Это следует из отчета Карелиястата "Итоги работы промышленного производства в Республике Карелия в 2020 году".

По сравнению с прошлым годом, в 2020 году увеличилось производство песчаника и прочего камня для памятников или строительства, песков природных, дорожных асфальтобетонных смесей, блоков дверных и оконных и других строительных изделий.

Чего еще стали больше выпускать предприятия республики, читайте в интернет-газете "Вести Карелии". 

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