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Новости. Экономика
06:40, 18 Марта 2019
фото: Официальная страница главы Карелии

Стало известно, кто будет заниматься содержанием дорог в Карелии в течение трех лет

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Управдор Карелии по результатам проведенных аукционов заключил контракты на выполнение работ по содержанию сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения с 1 апреля 2019 по 31 декабря 2021 года.

Об этом сообщил начальник управления Виктор Россыпнов на своей странице в "ВКонтакте".

ООО "Кольское ДРСУ" будет заниматься содержанием дорог в Медвежьегорском, Пудожском, Сегежском и Кондопожском районах, ООО "Автодороги Питкяранта"- в Сортавальском, Лахденпохском, Олонецком, Питкярантском районах, ООО "Технострой" - в Беломорском, Калевальском, Муезерском районах и муниципальном образовании г. Костомукша, ООО "Техрент" - в Прионежском, Пряжинском и Суоярвском районах.

Также ООО "Технострой" осуществляется содержание дорог в Лоухском и Кемском районах до 31 декабря 2020 года.

"В весенний период сотрудниками управления совместно с подрядчиками в каждом районе будет проведена дефектовка дорог и с учетом имеющихся лимитов будут определены конкретные объемы работ", - сообщил Россыпнов.

С учетом того, что контракты заключены на длительный срок (2 года и 9 месяцев) подрядчики получили возможность планировать подготовку ресурсов, необходимых для содержания дорог, в том числе приобретение дорожной техники, уточнил начальник Управдора Карелии.
Виктор Россыпнов отметил, что в контракты внесен ряд дополнений, направленных на усиление контроля за качеством производства работ. В частности, предусмотрена обязанность подрядчиков оснастить всю используемую технику системами GPS мониторинга. Оплата цикличных видов работ (грейдирование) будет производиться только при их подтверждении помимо обычного комплекта документов также данными GPS.

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