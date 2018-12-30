Стало известно, кто из молодых российских музыкантов заработал больше всего в уходящем году

Журналисты одного из отечественных изданий посчитали, сколько денег заработали молодые музыканты, которые в уходящем году были на слуху у всех.

Одними из главных и самых обсуждаемых героев года стали молодые музыканты. Их концерты запрещали, а Следственный комитет проверял их тексты на наличие призывов к экстремизму и суициду. Даже Владимир Путин не мог обойти стороной вопросы, связанные с представителям рэп-культуры.

На днях издание The Bell опубликовало список самых высокооплачиваемых молодых музыкантов в этом году.

На первом месте рэпер Элджей - 53 млн. рублей за год. За 2018-й он стал невероятно популярен не только своими клипами (они нравятся даже самым скептичным критикам, не слишком любящим рэп), но и благодаря отношениям с другой набирающей обороты звездой телеэкранов - Настей Ивлеевой.

Второе место заняла певица Монеточка. Несмотря на несколько отмененных концертов, артистка сумела заработать 31,5 млн рублей за год.

Первую тройку замыкает рэпер Хаски - 19,7 млн рублей. Именно ради него несколько крупных артистов (Баста, Оксимирон и Noize MC) организовали концерт "Я буду петь свою музыку".

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