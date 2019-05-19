Стало известно, кто победил на "Евровидении"

Победу на "Евровидении-2019" одержал певец из Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade, Сергей Лазарев на третьем месте.

Российский певец Сергей Лазарев с песней Scream занял третье место в финале музыкального конкурса "Евровидение", сообщают федеральные СМИ. Он набрал 369 баллов.

Победу на "Евровидении-2019" одержал певец из Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade. Согласно правилам "Евровидения", в следующем году конкурс пройдет в этой стране. Второе место занял певец Махмуд из Италии.

Лазарев участвовал в "Евровидении" второй раз. В 2016 году певец также занял третье место, победив при этом в зрительском голосовании.

В этом году "Евровидение" проходило в Тель-Авиве. Израиль получил право на его проведение, поскольку в прошлом году конкурс выиграла израильская певица Нетта с песней Toy.