Стало известно, сколько бюджетников в Карелии потеряли работу из-за оптимизации

Реорганизация бюджетных учреждений в Карелии в прошлом году повлекла увольнение почти 3 тыс. работников.

Это следует из доклада министра экономического развития Карелии Павла Буренкова на заседании правительства.

"В прошлом году в результате ликвидации организаций и сокращения работников уволено 5960 человек, из которых почти половина в результате реорганизации бюджетных учреждений", - сказал Буренков.

Какие еще цифры раскрыл министр экономики, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".