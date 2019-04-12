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Новости. Общество
09:28, 12 Апреля 2019
фото: © Александр Рюмин/ТАСС

Стало известно, сколько бюджетников в Карелии потеряли работу из-за оптимизации

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Реорганизация бюджетных учреждений в Карелии в прошлом году повлекла увольнение почти 3 тыс. работников.

Это следует из доклада министра экономического развития Карелии Павла Буренкова на заседании правительства.

"В прошлом году в результате ликвидации организаций и сокращения работников уволено 5960 человек, из которых почти половина в результате реорганизации бюджетных учреждений", - сказал Буренков.

Какие еще цифры раскрыл министр экономики, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Бриг
2019-04-12 09:40:07
5960 человек с их семьями лишили возможности работать и жить ,. Это преступление , за которое местные власти должны отвечать .
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