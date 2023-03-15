Стало известно, сколько еще прослужат российские пассажирские самолеты

Глава Минтранса сообщил, сколько можно будет поддерживать летную годность имеющихся в России самолетов.

Россия сможет поддерживать летную годность эксплуатируемых российскими авиакомпаниями самолетов в течение около десяти лет, заявил в думском комитете по транспорту глава Минтранса Виталий Савельев. Об этом пишет «Интерфакс».

«Средний возраст парка отечественных и импортных самолетов, которые у нас в наличии, — 15 лет. Это означает, что поддержание летной годности мы обеспечим еще порядка 10 лет и дадим нашему Минпромторгу время на разработку новых суперсовременных моделей (самолетов — ИФ)», — сказал он.

Всего, по его словам, в России сейчас эксплуатируются 1167 самолетов, при этом ни один из них не «каннибализирован» — то есть не разобран полностью на запчасти.

«У нас нет каннибализации, как мы предполагали. Все самолеты в нормальном режиме работают, мы все так или иначе обеспечиваемся запчастями. Хочу подчеркнуть, что это запчасти нормальные, сертифицированные, это не на коленке кто-то сделал. Да, есть сложная логистика, есть параллельный импорт — тем не менее, все работает», — добавил министр.

После начала военной операции на Украине страны Запада прекратили поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей и обязали своих лизингодателей забрать из России уже предоставленные в аренду лайнеры. По решению российских властей авиакомпании не стали возвращать самолеты — вместо этого они перевели их в отечественный реестр и продолжили эксплуатацию.