Стало известно, за что уволили главврача инфекционной больницы Карелии

В начале ноября был уволен главврач Республиканской инфекционной больницы Карелии Иван Белкин.

Вместе с уволенным Белкиным из Республиканской инфекционной больницы приняли решение уйти еще 12 сотрудников. Скандальную ситуацию тогда прокомментировала новый руководитель лечебного учреждения Юлия Кононенко, сообщив, что никакого кадрового голода нет, вся необходимая помощь пациентам оказывается, а на места уволенных пришли новые специалисты, которые хотят здесь работать.

И все же журналист "Столицы на Онего" попросила самого министра здравоохранения прокомментировать увольнение бывшего главврача Республиканской инфекционной больницы Ивана Белкина.

- Прокомментируйте ситуацию в Республиканской инфекционной больнице. Ведь очередь из скорых возле здания РИБ и часами лежащие в коридорах пациенты – это факт.

- Да, и именно поэтому мы поменяли в Республиканской инфекционной больнице главного врача. Я вначале воздерживался от комментариев: не в моих правилах бросать камни вслед уволившимся. Но сейчас вынужден это сделать, учитывая, сколько недостоверной информации появилось после увольнения Ивана Васильевича Белкина.

В РИБ действительно были проблемы с госпитализацией, а, учитывая, что это наш главный диагностический сортировочный пункт, мы не могли допустить его неэффективной работы. На должности главного врача в таком важном учреждении должен работать компетентный в области инфекционных заболеваний человек.

На больницу поступали жалобы, в том числе обращения от коллектива, и мы, например, неоднократно указывали руководителю на то, что необходимо увеличить штат приемного покоя. И что мы видели? Там работала всего одна бригада! Только после неоднократных напоминаний руководитель увеличил количество медиков в приемном покое до двух человек, и то они просто разделяли ночь: один работал полночи, потом второй – полночи. То есть по сути это все равно был один человек.

Приемный покой не справлялся, и под окнами больницы возникала очередь из скорых. Однажды приехавшие на место контролеры Минздрава увидели под окнами РИБ 9 скорых, которые стояли длительное время. А в это время на станцию поступали вызовы, люди ждали врачей. Тогда как решение было на поверхности: скорая должна оставлять больных в приемном покое и уезжать. Проблема решалась за 5 минут – нужно было просто спустить вниз дополнительный персонал. Ну и, конечно, совершенно не допустима ситуация, когда в боксах на постоянной основе лежали пациенты. Бокс – это сортировочное место, человек там должен находиться максимум 4-6 часов.

Кроме этого, задержка в проведении тестов по всей республике началась с Республиканской инфекционной больницы.

Лаборатория РИБ сбилась с графика, когда туда поступили тесты курсантов Кадетского училища. В обычные дни она делала по 600 тестов в сутки, но за короткое время там накопилось 4 000 не сделанных тестов. Бывший главврач никого не поставил в известность, хотя, очевидно, что мы могли бы быстро перераспределить их по другим лабораториям, в том числе, в районах.

Также в большом интервью "Столице на Онего" Михаил Охлопков ответил на вопросы: почему Карелия выбилась в лидеры по распространению коронавируса в России? Почему медики не так охотно, как раньше, идут работать с больными COVID-19?

Ответы на эти и другие вопросы можно прочитать здесь.