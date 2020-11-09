"Никакого кадрового дефицита нет": главврач инфекционной больницы Карелии прокомментировала увольнение сотрудников

Главный врач инфекционной больницы Карелии Юлия Кононенко рассказала о причинах увольнения 12 сотрудников лечебного учреждения и отметила, что никакого кадрового дефицита в учреждении нет, все пациенты получают профессиональную помощь и лечение.

Напомним, на минувшей неделе после увольнения главного врача инфекционной больницы Карелии Ивана Белкина пост руководителя заняла врач-фтизиатр, экс-руководитель Республиканского противотуберкулезного диспансера Юлия Кононенко.

"Сегодня у нас 12 сотрудников написали заявления на увольнение по собственному желанию, - сообщила Юлия Кононенко. – Одиннадцать человек приняли решение уйти за прежним руководителем, а один сотрудник давно искал другую работу, теперь нашел и увольняется. Из тех, кто пожелал уволиться, - это три сотрудника младшего медицинского персонала, два врача и медсестры".

По словам Юлии Кононенко, последний рабочий день у написавших заявление на увольнения будет 19-20 ноября, но уже сегодня на работу приняты пять новых специалистов – два врача и три медсестры.

"На данный момент медкомиссию для трудоустройства проходят еще два врача, две медсестры и два сотрудника младшего медперсонала, - рассказала Кононенко. – Никакого кадрового дефицита в нашей инфекционной больнице нет. Все пациенты получают профессиональную помощь и лечение. На сегодняшний день телефон просто разрывается от звонков желающих устроиться на работу в Республиканскую инфекционную больницу. Многие сотрудники, кто работал по срочному договору, написали заявление о переводе на постоянную работу".

Помимо кадровых вопросов Юлия Кононенко затронула тему пациентов и их родственников, объяснив специфику работы в "красной зоне".

"Сегодня для всех непростое время, - отметила главврач инфекционной больницы. – У нас есть тяжелые пациенты, которые находятся в "красной зоне". "Красная зона" - это место, где не делается никаких звонков, там врачи работают только с пациентами, спасая их жизни. В "красной зоне" нет врачей, закрепленных за тем или иным больным, там идет непрерывная работа, специалисты 24 часа, сменяя друг друга, ни на минуту не оставляют пациентов без присмотра. Именно поэтому они не могут отвечать на звонки родственников пациентов".

Юлия Кононенко посоветовала родным, которые хотят узнать о самочувствии заболевших, перенести все звонки на вторую половину дня, когда врачи уже совершили обходы и осмотры и имеют полную картину о состоянии здоровья пациентов.

По информации главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова, всего на 10 ноября госпитализированы 573 человек, заболевших COVID-19, 544 из госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести, 19 – в тяжелом и 10 человек – в крайне тяжелом. Накануне к аппарату ИВЛ были подключены 7 человек.