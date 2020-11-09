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Число крайне тяжелых больных коронавирусом в Карелии увеличилось до 10

Новости. Общество
10:24, 10 Ноября 2020
фото: © Илья Тимин
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Уже 10 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Всего на 10 ноября госпитализированы 573 человек, заболевших COVID-19, 544 из госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести, 19 – в тяжелом и 10 человек – в крайне тяжелом. Накануне к аппарату ИВЛ были подключены 7 человек.

Доля свободных коек на 10 ноября уменьшилась с 33,1 до 31,9.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии инфицированы еще 310 человек. Общее число заболевших COVID-19 в республике превысило 8,5 тысяч человек.

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