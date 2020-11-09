Число заражений коронавирусом не снижается – за сутки в Карелии инфицированы еще 310 человек

Общее число заболевших COVID-19 в республике превысило 8,5 тысяч человек, сообщили в оперштабе Карелии.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 310 человек. Из этого числа заболевших – 284 человека, из них 48 имеют симптомы средней тяжести, два человека в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных – 8565 человек.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 221 человек, в Пряже – 9 человек, в Кондопожском районе – 11 человек (Кондопога – 9, поселок Марциальные воды – 1, деревня Илемсельга – 1), в Медвежьегорском районе – 16 человек (Медвежьегорск – 1, село Толвуя – 12, деревня Великая Нива – 1, село Шуньга – 1, поселок Пиндуши – 1), в Лахденпохье – 1 человек, в Олонецком районе – 2 человека (деревни Куйтежа и Мегрега), в Прионежском районе – 9 человек (деревня Бесовец – 4, поселок Чална-1 – 1, поселок Шуя – 3, поселок Мелиоративный – 1), в Суоярвском районе – 10 человек (Суоярви – 8, поселок Поросозеро – 2), в Сортавальском районе – 6 человек (Сортавала – 4, поселок Кааламо – 1, поселок Хюмпеля – 1), в Питкярантском районе – 4 человека (Питкяранта – 3, деревня Ряймяля – 1), в Лоухи – 1 человек, в Сегеже – 6 человек, в Костомукше – 8 человек, в Калевальском районе – 3 человека (Калевала – 1, поселок Новое Юшкозеро – 2), в Муезерском районе – 3 человека (поселок Ледмозеро).

Выздоровели за время пандемии – 4815, за сутки выписаны по выздоровлению 45 пациентов: в Петрозаводске – 23, в Беломорском районе – 1, в Лоухском районе – 3, в Прионежском районе – 7, в Пряжинском районе – 5, в Пудожском районе – 1, в Сегежском районе – 2, в Сортавальском районе – 2, в Суоярвском районе – 1.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 1292,2 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1224 случая, по Северо-Западу – 1595,6.

Умер в Карелии 61 человек с диагнозом коронавирус.