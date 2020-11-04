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Руководитель диспансера назначена главным врачом Республиканской инфекционной больницы Карелии

Новости. Общество
11:53, 05 Ноября 2020
фото: © Столица на Онего
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Возглавлявшая Республиканский противотуберкулезный диспансер Юлия Кононенко стала главным врачом инфекционной больницы Карелии.

Об этом "Столице на Онего" сообщил министра здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

"Главным врачом назначена Кононенко Юлия Сергеевна, которая возглавляла. Она более чем знакома с инфекционной службой. Участвовала во всех аудитах по инфекционной безопасности при ковидной инфекции», - рассказал глава Минздрава республики.

Увольнение заступившего на должность главврача инфекционной больницы Карелии лишь два года назад Ивана Белкина Михаил Охлопков комментировать не стал.

"Не в моих правилах вслед бросать камни своим коллегам. Все познаётся в сравнении. В течение месяца должны меняться подходы к организации работы Республиканской инфекционной больницы. Тогда и посмотрим", - отметил министр.

Напомним, о том, что в разгар пандемии коронавирусной инфекции уволен главный врач республиканской инфекционной больницы Иван Белкин, сообщил в соцсети на своей Instagram-странице Кукурекин Эльдан – младший медбрат лечебного учреждения.

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