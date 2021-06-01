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Станция переливания в Петрозаводске приглашает доноров пополнить скудные запасы крови

Новости. Общество
16:12, 02 Июня 2021
фото: © Сергей Фадеичев/ТАСС

На Республиканской станции переливания крови возникла повышенная потребность в донорах всех групп с отрицательным резусом.

На 2 июня станция переливания остро нуждается в донорах крови O (I) Rh (-), A (II) Rh (-), B (III) Rh (+/-), АВ (-). Недостаточно на станции крови O (I) Rh (+), A (II) Rh (+), АВ (+), сообщается на сайте учреждения.

Необходимую консультацию можно получить по телефонам: +79658171085, 76-42-65 (с 13-00 до 15-00).

Прием доноров осуществляется с 8 до 14 часов ежедневно с понедельника по пятницу на ул. Пирогова, д. 4-а.

Станция переливания проводит 19 июня рабочую субботу.

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