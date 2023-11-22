Строитель из России пропустил трансляцию розыгрыша лотереи, где он стал мультимиллионером

Житель Екатеринбурга не сразу понял, какую сумму он выиграл.

Житель Екатеринбурга Николай Шевелев стал миллионером, выиграв крупную сумму в праздничном 1516-м тираже «Русского лото», посвященном дню рождения лотереи. Мужчина приобрел три билета, и один из них принес ему 105 тысяч рублей в первом туре и 16, 6 миллиона рублей в категории «Золотой бочонок». Об этом сообщили в АИФ со ссылкой на пресс-службу «Столото».

Екатеринбуржец рассказал, что не смотрел трансляцию розыгрыша по телевизору, а позже проверил итоги на сайте организатора.

«Когда высветился выигрыш, я сначала и не понял, насколько это большая сумма. Перепроверил еще раз. Я таких денег никогда не видел!» — прокомментировал победитель.

Николай работает электромонтажником, а в свободное время проводит с семьей и друзьями. Выигрыш он намерен потратить на покупку квартиры и помощь детям с приобретением жилья.