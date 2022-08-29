Строительная компания Баренц Групп поздравляет всех школьников с началом учебного года

«Дорогие мальчишки и девчонки, а также их родители и педагоги! От всей души поздравляем вас с началом нового учебного года. Пусть он будет успешным и плодотворным!

Всем ученикам мы желаем увлекательных уроков, ярких перемен, хороших друзей, интересных событий. Учителям и родителям — здоровья, мудрости, терпения, радости общения с детьми и творческих успехов. Добро пожаловать в новый учебный год!»

Напомним, что компания Баренц Групп будет строить для юных Петрозаводчан новую современную школу в жилом районе TALOJARVI город у воды !

Подробнее об этом можно прочитать здесь .

С началом учебного года, дорогие петрозаводчане!