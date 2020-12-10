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Строительная компания "Баренц Групп" разыгрывает 500 000 рублей!

Новости. Общество
16:53, 11 Декабря 2020
фото: Баренц групп
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Купив квартиру в жилом комплексе компании "Баренц Групп" до 31 января 2020 года, счастливые обладатели нового жилья, получают шанс участвовать в розыгрыше 500 000 рублей.

В "Баренц Групп" Новый год – это время волшебства и подарков! Только сейчас компания разыгрывает 500 000 рублей!

Покупайте квартиру до 31 января 2020 года и получайте шанс участвовать в розыгрыше 500 000 рублей!  В акции принимают участие все жилые комплексы Баренц Групп!

В розыгрыше будут три победителя:

1 место – 250 000 рублей

2 место - 150 000 рублей

3 место – 100 000 рублей

Как будет проходить розыгрыш?

- Каждый, кто купит квартиру в "Баренц групп" до 31 января 2020 года, вместе с договором получит флайер с номером участника. Флайер двойной: один корешок остается у застройщика, второй забирает счастливый обладатель новой квартиры.

- 05 февраля в 16:00 состоится розыгрыш с участием ведущего.  

- С барабана будет вытаскиваться флайер с номером участника и объявляться победитель.

Помимо денежного приза победители розыгрыша получат сертификат на 3 000 рублей в ресторан "Фрегат", чтобы отметить выигрыш.

Спешите приобрести квартиры в жилых комплексах компании "Баренц групп" по ценам 2020 года!

Все подробности вы можете узнать в офисе продаж компании "Баренц Групп" по тел. 331-331.

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