Строительная компания "Баренц Групп" разыгрывает 500 000 рублей!

Купив квартиру в жилом комплексе компании "Баренц Групп" до 31 января 2020 года, счастливые обладатели нового жилья, получают шанс участвовать в розыгрыше 500 000 рублей.
В "Баренц Групп" Новый год – это время волшебства и подарков! Только сейчас компания разыгрывает 500 000 рублей!
Покупайте квартиру до 31 января 2020 года и получайте шанс участвовать в розыгрыше 500 000 рублей! В акции принимают участие все жилые комплексы Баренц Групп!
В розыгрыше будут три победителя:
1 место – 250 000 рублей
2 место - 150 000 рублей
3 место – 100 000 рублей
Как будет проходить розыгрыш?
- Каждый, кто купит квартиру в "Баренц групп" до 31 января 2020 года, вместе с договором получит флайер с номером участника. Флайер двойной: один корешок остается у застройщика, второй забирает счастливый обладатель новой квартиры.
- 05 февраля в 16:00 состоится розыгрыш с участием ведущего.
- С барабана будет вытаскиваться флайер с номером участника и объявляться победитель.
Помимо денежного приза победители розыгрыша получат сертификат на 3 000 рублей в ресторан "Фрегат", чтобы отметить выигрыш.
Спешите приобрести квартиры в жилых комплексах компании "Баренц групп" по ценам 2020 года!
Все подробности вы можете узнать в офисе продаж компании "Баренц Групп" по тел. 331-331.
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