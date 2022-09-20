Суд оштрафовал главреда одного из СМИ Карелии за опрос избирателей перед выборами губернатора

Мировой суд Петрозаводска принял решение о привлечении к административной ответственности главного редактора интернет-издания «Черника» Юлии Шевчук из-за нарушения закона о выборах.

Как сообщает ИА «Республика», заявление в суд направил Роскомнадзор, который обнаружил на сайте издания результаты интернет-опроса о предпочтениях жителей Карелии в преддверии выборов главы республики.

Статья 46 закона о выборах обязывает издание при опубликовании информации о результатах опросов указывать организацию, которая проводила опрос, время и место проведения, количество людей, принявших участие, метод сбора информации, точную формулировку вопроса, а также статистическую оценку возможной погрешности и заказчиков данного опроса. Ни один из пунктов закона выполнен не был. Нарушение законодательства, по словам представителя Роскомнадзора Кирилла Синекевича, было выявлено самим ведомством в ходе мониторинга информационных ресурсов.

На заседание сторона ответчика не явилась, хотя, по словам судьи Ирины Спиридоновой, была извещена о заседании надлежащим образом.

Рассмотрев представленные доказательства, суд назначил главному редактору издательства административный штраф.

Отметим, ранее ЦИК Карелии сообщил о вмешательстве внешних сил в выборы главы Карелии. В частности, председатель комиссии Алексей Бахилин рассказал о фактах незаконной агитации, которые выявились в карельской продуктовой сети. В магазинах развесили плакаты с агитацией за одного из кандидатов, а на экранах в магазинах транслировали политические ролики с дискредитацией другого. По словам Бахилина к такой незаконной агитации может быть причастен бизнесмен, связанный с торговой сетью, но в данный момент находящийся в международном розыске и получивший политическое убежище в Финляндии.