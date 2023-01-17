Суд отобрал водительские права у пьющего и психически нездорового жителя Карелии

Прокуратура Медвежьегорского района Карелии подала в суд иск с требованием отобрать права у психически нездорового мужчины.

Прокуратура Медвежьегорского района обнаружила жителя райцентра, у которого есть действующие водительские права, несмотря на то, что на фоне употребления алкоголя у него диагностировано психическое расстройство.



Прокуратура района направила в суд иск о лишении 37-летнего мужчины водительских прав.

Медвежьегорский районный суд административный иск прокурора удовлетворил. Решение не вступило в законную силу, пишет прокуратура Карелии.