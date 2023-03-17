Суд в Карелии продлил арест мужчине, обвиняемому в попытке торговать амфетамином и гашишем

Кемский горсуд Карелии на два месяца продлил срок содержания под стражей мужчине, которого обвиняют в наркоторговле и хранении наркотиков.

Суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу жителю Кемского района за незаконное приобретение и сбыт наркотических средств



Кемский городской суд вынесен постановление о продлении срока содержания под стражей мужчине, обвиняемому наркоторговле и хранении запрещенных веществ.



По версии следствия, молодой человек торговал гашишем, а также хранил у себя партию амфетамина, также с целью продажи, но реализовать ее не смог.



Суд учел все обстоятельства, изложенные в уголовном деле, и удовлетворил ходатайство следователя о продлении ареста на два месяца, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.



Постановление не вступило в законную силу.