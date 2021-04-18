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Суд в Карелии разрушил мечты жительницы Узбекистана о Финляндии

Новости. Общество
13:34, 19 Апреля 2021
фото: © Валерий Матыцин/ТАСС, архив
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Гражданку Узбекистана, пытавшуюся без документов проникнуть в Финляндию через Карелию, выдворили из страны, сообщили в Управлении службы судебных приставов республики.

В марте в Сортавальском районе в пограничной зоне гражданка Узбекистана пыталась незаконно пересечь границу, но ее задержали сотрудники Погрануправления ФСБ Карелии.

В ходе проверки было установлено, что разрешающих документов на пребывание в пограничной зоне женщина не имела, а цель своего прибытия в приграничный район Карелии объяснила желанием попасть в Финляндию. Документов на пересечение границы жительница Узбекистана тоже не имела.

Постановлением Сортавальского городского суда иностранка признана виновной в совершении административного правонарушения и привлечена к административной ответственности с назначением штрафа и принудительным выдворением за пределы Российской Федерации.

До принудительного выдворения нарушительницу поместили в центр временного содержания иностранных граждан МВД Карелия». Гражданка Узбекистана категорически не желала возвращаться на родину, поэтому обжаловала решение Сортавальского суда в Верховном суде, который оставил решение первой инстанции в законной силе.

После сдачи теста на COVID судебные приставы Карелия принудительно препроводили ее до государственной границы России — контрольно-пропускного пункта «Аэропорт «Пулково». С момента пересечения госграницы РФ жительнице Узбекистана запрещен въезд в Россию в течение 5 лет.

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Комментарии

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udo
2021-04-19 13:43:11
Вася, в Узбекистане ещё хуже. :)
врунофф
2021-04-19 13:40:52
Не надо было останавливать.
Гость
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