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Жительница Карелии заставила соседей заплатить за залитую квартиру, а также вытребовала деньги за поездки в суд

Новости. Общество
14:38, 09 Февраля 2021
фото: pixabay
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Четыре собственника квартиры в Суоярви выплатили крупную сумму денег соседям снизу, сообщили в районном суде Карелии.

В суд с иском обратилась жительница Суоярви. Она заявила, что ее квартиру залили соседи, проживающие выше, в результате чего оказался поврежден интерьер ее жилища. Женщина просила суд взыскать с ответчиков в счет возмещения ущерба 53,5 тыс. рублей, а также компенсацию морального вреда.

Суд назначил судебно-оценочную экспертизу, по заключению которой стоимость восстановительного ремонта квартиры пострадавшей составила 47,1 тыс. рублей. В итоге иск гражданки суд удовлетворил частично. С четырех собственников квартиры в пользу истца в счет возмещения материального ущерба взыскали полную стоимость ремонта квартиры. В удовлетворении остальной части иска женщине отказали.

Кроме того, жительница Суоярви, потратив деньги при рассмотрении дела, обратилась в суд с заявлением о возмещении судебных расходов. Она хотела взыскать с ответчиков оплату услуг представителя и его проезда в суд и прочие расходы. Суоярвский районный суд это заявление удовлетворил частично. С четырех владельцев провинившейся квартиры солидарно взыскали судебные расходы - 28,1 тыс. рублей.

С таким определением суда не согласился один из ответчиков, подав на определение суда частную жалобу, в которой просил его отменить как незаконное и необоснованное. Верховный суд Карелии, рассмотрев жалобу, нашел ее доводы несостоятельными, оставив определение Суоярвского районного суда о возмещении расходов без изменения.

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