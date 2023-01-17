Судебные приставы Карелии сдали кровь для больных детей

Судебные приставы Карелии сдали 16 литров крови в рамках акции «Милосердие».

В региональном управлении судебных приставов прошла очередная донорская акция по сдаче крови «Милосердие». 37 сотрудников сдали 16 литров крови в мобильном пункте у здания управления.



Кровь, в частности, направят для операций и лечения детей в республиканский перинатальный центр и гематологическое отделение республиканской больницы.



Также кровь распределят по другим лечебным учреждениям Петрозаводска, в том числе для проведения экстренных операций.



В УФССП Карелии отметили, что более 20 сотрудников считаются кадровыми донорами, среди которых есть и почетные доноры России.



Служба судебных приставов совместно с республиканской станцией переливания крови проводят благотворительную акцию «Милосердие» с 2012 года.