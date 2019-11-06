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Новости. Экономика
09:42, 06 Ноября 2019
фото: pixabay.com / Pexels

Свинокомплекс-банкрот испортил статистику Минсельхозу Карелии

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Минсельхоз Карелии объяснил причину серьезного спада в производстве сельхозпродукции прекращением деятельности местного свинокомплекса.

Ранее Карелиястат зафиксировал сокращение производства сельхозпродукции в Карелии на 8,2% за девять месяцев. При этом поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 2,3%, свиней - на 39,4%.

В Минсельхозе региона сообщили, что спад в производстве произошел из-за прекращения деятельности ЗАО "Свинокомплекс "Кондопожский". Расположенное в поселке Березовка предприятие признано банкротом, там идут конкурсные процедуры, пояснили в министерстве. Свинокомплекс находится в стадии ликвидации с апреля 2018 года, но до ноября минувшего года компания еще производила продукцию.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

 

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Комментарии

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Leopol'd
2019-11-06 10:30:16
Как я понимаю из статистики, в Республике Карелия было два крупных комплекса, один из которых обанкротился.
Очень на старый анекдот про китайскую армию 70х. ... с авиацией плохо, у летчика понос...
Гриша
2019-11-06 10:09:04
Может наоборот . Минсельхоз , как обычно , загубил свинокомплекс , как и зверьков , и коров в Пряже ??? И зачем этот минсельхоз вообще то нужен , кроме чинуш , в нём работающих ??????????????
Гость
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