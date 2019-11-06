Свинокомплекс-банкрот испортил статистику Минсельхозу Карелии

Минсельхоз Карелии объяснил причину серьезного спада в производстве сельхозпродукции прекращением деятельности местного свинокомплекса.

Ранее Карелиястат зафиксировал сокращение производства сельхозпродукции в Карелии на 8,2% за девять месяцев. При этом поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 2,3%, свиней - на 39,4%.

В Минсельхозе региона сообщили, что спад в производстве произошел из-за прекращения деятельности ЗАО "Свинокомплекс "Кондопожский". Расположенное в поселке Березовка предприятие признано банкротом, там идут конкурсные процедуры, пояснили в министерстве. Свинокомплекс находится в стадии ликвидации с апреля 2018 года, но до ноября минувшего года компания еще производила продукцию.

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