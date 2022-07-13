Теневые доходы торговцев на рынках Карелии могут составлять десятки миллионов рублей

Налоговая служба Карелии зафиксировала резкое снижение выручки предпринимателей, торгующих на рынках, и предполагает, что это может быть связано с попытками увода их в серую зону.

Такой вывод сделали в УФНС по результатам проверок использования контрольно-кассовой техник на рынках в июне этого года. Налоговики зафиксировали снижение выручки на 10,5 миллиона рублей.

«Специалисты УФНС по Республике Карелия не исключают, что спад может объясняться „молчащими кассами“ и неиспользованием ККT при осуществлении расчетов», — говорится в сообщении УФНС.

В налоговой предупредили, что такие факты выявляются в результате мониторинга использования ККТ при расчетах с покупателями.

«При этом срок давности привлечения к ответственности за правонарушения, связанные с применением ККТ, составляет один год. Срок начинает исчисляться со дня совершения правонарушения», — пояснила заместитель начальника отдела оперативного контроля УФНС по РК Наталья Реттиева.

По данным налоговой службы, в Карелии насчитывается 325 плательщиков, которые осуществляют торговлю на рынках.