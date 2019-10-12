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Новости. Общество
18:00, 12 Октября 2019
фото: ХФ "Джокер"

Топ-5 фильмов: названы самые громкие премьеры октября

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Возвращение "Терминатора", визуальный, но бессмысленный шедевр от Энга Ли и нетипичный кинокомикс: самые громкие премьеры второго месяца осени.

Новый фильм Тодда Филлипса "Джокер" (18+) уже получил "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля. После просмотра зрители аплодировали чуть ли не 10 минут, но рейтинг на основе обзоров кинокритиков по всему миру пока весьма скромный –75%, пишет агенство "Эхо Севера". 

"Гемини", 12+. Энг Ли – потрясающий визионер, один из немногих режиссеров в Голливуде, способных выдать картинку, от которой будет захватывать дух. После "Жизни Пи" тайваньский постановщик ушёл в тень.

"Zомбилэнд: Контрольный выстрел" (Детям до 17 лет обязательно присутствие родителей) – беспощадная и бесстрашная четверка охотников на зомби продолжает свое путешествие в глубь страны. На этот раз им предстоит сразиться не только с новыми видами живых мертвецов, но и вступить в схватку с другими выжившими, которые настроены совсем не дружелюбно. 

"Терминатор: Темные судьбы" (16+) – Сара Коннор превратилась в настоящую охотницу за терминаторами и теперь занимается уничтожением роботов-убийц из будущего. Вместе с ней в бой вступает и загадочная Грейс, смесь человека и машины.

"Семейка Аддамс", 6+. Изначально Аддамсы появились в виде комиксов в газете The New Yorker в далеком 1938 году. Уже потом были сериалы, мультики и полнометражные картины. С момента выхода последнего фильма прошло более 20 лет.

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