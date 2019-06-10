Три главные деловые газеты России впервые вышли с одинаковой первой полосой в поддержку журналиста Meduza Ивана Голунова

Газеты "Ведомости", "Коммерсант" и РБК 10 июня впервые в истории вышли с одинаковой первой полосой. Она посвящена преследованию корреспондента Meduza Ивана Голунова.

"Я/Мы Иван Голунов" – аналогия французского лозунга "Je suis Charlie" (Я – Шарли), который использовали люди по всему миру как символ осуждения после убийства 12 сотрудников редакции сатирического издания Charlie Hebdo.

В своем заявлении редакции всех трех газет поддержали решение Никулинского районного суда Москвы, который отказался помещать Голунова в СИЗО, как того просило следствие, и отправил его под домашний арест. Редакции потребовали проверить действия полицейских и предоставить результаты проверки СМИ, пишет Meduza.

В субботу 8 июня Никулинский суд Москвы избрал меру пресечения журналисту "Медузы" Ивану Голунову. Его отправили под домашний арест до 7 августа. Журналисту предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Соответствующая статья Уголовного кодекса России предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

Голунова задержали 6 июня в центре Москвы, его коллеги связывают его задержание с расследованиями о коррупции и теневом бизнесе, которые он публиковал. Голунов настаивает, что запрещенные вещества ему подбросили.

В поддержку журналиста выступили его коллеги, гражданские активисты и правозащитные организации.