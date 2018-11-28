Цены на запчасти для ремонта по ОСАГО поднимутся

Стоимость запчастей для ремонта машин по обязательному страхованию автогражданской ответственности с 1 декабря будет рассчитываться по новым справочникам.

Союз автостраховщиков по решению Верховного суда обновил справочники с ценами на запчасти для ремонта по ОСАГО, они в среднем вырастут на 6,5%. Это приведет к росту страховых выплат, но не решит проблему с занижением цен на детали, пишет РБК.

Составитель справочников – Российский союз автостраховщиков (РСА) – обновил среднюю стоимость запчастей для натурального возмещения по ОСАГО в соответствии с предписанием антимонопольной службы Татарстана, которая еще в 2016 году выявила занижение цен в справочниках.

По закону страховщики оплачивают ремонт пострадавшего автомобиля или же возмещают ущерб деньгами застрахованному лицу на основании цен на запчасти из справочников РСА. Союз обновляет их каждые полгода – последний раз они были обновлены в июне. При занижении цен на автозапчасти либо застрахованное лицо получает меньше, чем нанесенный ущерб, либо автосервис недополучает средства от страховой компании.