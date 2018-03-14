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Новости. Политика
12:15, 14 Марта 2018

ЦИК Карелии признал незаконными шесть листовок с призывом бойкотировать выборы

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Карелии признала незаконными агитационными материалами шесть листовок с призывами бойкотировать выборы президента России.

"Комиссия признала, что шесть листовок с призывами не участвовать в выборах президента, являются незаконными агитационными материалами. Они были изготовлены с нарушениями требований избирательного законодательства", - сказал ТАСС председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин.

По его словам, материалы для пресечения незаконной агитации уже направили в правоохранительные органы.

"В период этой избирательной кампании мы столкнулись с тем, что в интернете, в социальных сетях публикуются образцы материалов, далее они изготавливаются, начинают распространяться, и, как только комиссия пресекает распространение одного вида материалов, сразу появляется другой с незначительными изменениями", - отметил Бахилин.

13 марта на совещании в избиркоме начальник управления организации охраны общественного порядка МВД Карелии Сергей Дешевулин рассказал, что несколько человек привлекли административной ответственности за незаконную агитацию. В их числе оказались родители двоих несовершеннолетних, раздававших листовки.

Председатель рабочей группы по информационным спорам ЦИК Карелии Татьяна Фотина отметила, что листовки распространялись в Петрозаводске. В районах республики таких фактов не фиксировали.

Выборы президента России пройдут 18 марта.

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Комментарии

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Маша
2018-03-14 13:11:12
Ерунда какая-то, "кокаина из посольства " нанюхались в ЦИКе что ли? Какие листовки и какой бойкот???
Никого вообще уже эти "выборы" особо не интересуют ,тем более, с заранее спланированным результатом, зачем придумывать каких-то людей с листовками, кто их будет слушать? , а те кто придут, проголосуют как надо ЕР, чего суетиться-то? Явка 17-25% -нтная будет, больше и не надо...
однозначно
2018-03-14 12:32:16
Навальнята совсем распоясались. Там еще профессиональный революционэр Трунов воду мутит и втягивает сопляков в противоправную деятельность.
кир
2018-03-14 12:24:44
Выпороть. Ваши административные ответственности - полная фигня.
Саныч
2018-03-14 12:34:13
кир, выпарывание начать с тебя.
кир
2018-03-14 13:00:20
Саныч, не я пристаю, а ты, смутьян и защитник странных людей.
Гость
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