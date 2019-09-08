ЦИК Карелии прокомментировала информацию о нарушениях на выборах в Медвежьегорске

ЦИК Карелии не подтверждает информацию по заявленным фактам нарушения избирательного законодательства в Медвежьегорском районе.

ЦИК Карелии дала комментарий в связи с опубликованием информации, указывающей на факты незаконной агитации, нарушения оформления книг избирателей на выборах депутатов Совета Медвежьегорского городского поселения.

"По указанным в информации фактам проведена проверка, после соответствующих указаний ЦИК Карелии в адрес участковой избирательной комиссии, все документы, в том числе списки избирателей, оформлены в полном соответствии с законодательством. Агитационные печатные материалы, размещенные до "дня тишины" 7 сентября 2019 года в соответствии с законом могут оставаться на своих местах, если они размещены на расстоянии не менее 50 метров от избирательных участков и не в местах, в которых их размещение запрещено законодательством. Таким образом, ЦИК Карелии не подтверждает информацию по заявленным фактам нарушения избирательного законодательства в Медвежьегорском районе, - отмечено в комментарии ЦИК Карелии.