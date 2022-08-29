ЦИК выявила факты незаконной агитации на выборах главы Карелии

В первый день голосования на выборах главы Республики Карелия в Центризбирком республики поступило несколько жалоб от граждан на незаконную агитацию.

Об этом сообщили в ЦИК.

По сообщениям граждан, агитация проводилась в одной из торговых сетей.

«ЦИК Карелии был дан анализ этим материалам, в которых усматриваются признаки незаконной агитации в отношении двух кандидатов на должность главы Республики Карелия (агитация как за, так и против). ЦИК Карелии подготовлены представления в органы внутренних дел для пресечения незаконной агитации. По результатам рассмотрения ОВД будут приняты соответствующие процессуальные решения. Указанные материалы подлежат изъятию», — говорится в сообщении.