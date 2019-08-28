Ученые из России вырастили острые на вкус помидоры

Сотрудники Сибирского НИИ растениеводства и селекции Новосибирска вывели помидоры с острым вкусом.

Томат назвали «Памяти Губко» в честь выдающегося селекционера Валентины Губко, передает сайт News.ru.

"Он имеет лёгкую, я бы сказала, пикантную "остринку", ощущение, словно его чуть-чуть поперчили, — рассказала заведующий лабораторией селекции, семеноводства и технологии возделывания овощных культур и картофеля СибНИИРС Татьяна Штайнерт.

Эксперты отмечают, "Памяти Губко" — это сорт универсального использования: первые более крупные плоды

хорошо подойдут для салата, а следующие, помельче, — для засолки.

Также селекционеры СибНИИРС вывели сорт базилика "Яшка-цыган". Такое название он получил за густо-фиолетовый цвет листьев. Базилик имеет отчётливое послевкусие душистого горошка. Культура не требует много места на приусадебном участке: по данным селекционеров, с одного квадратного метра, засеянного базиликом "Яшка-цыган", можно собрать до двух килограммов зелёной массы.