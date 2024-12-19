«Космические ценники» обнаружили в Петрозаводске на томаты черри

Фото опубликовали в городском паблике.

Горожане обнаружили в Петрозаводске томаты черри по баснословной цене. Фото опубликовали в паблике Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск.

«Ну что, говорите таксисты обнаглели? А вы цены на помидорки видели?», — задал риторический вопрос автор поста.

Ранее писали о том, что жительнице карельской столицы пробили проезд на сумму более пяти тысяч рублей.