«Космические ценники» обнаружили в Петрозаводске на томаты черри

Фото опубликовали в городском паблике.
Горожане обнаружили в Петрозаводске томаты черри по баснословной цене. Фото опубликовали в паблике Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск.
«Ну что, говорите таксисты обнаглели? А вы цены на помидорки видели?», — задал риторический вопрос автор поста.
Ранее писали о том, что жительнице карельской столицы пробили проезд на сумму более пяти тысяч рублей.
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