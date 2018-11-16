Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
22:00, 16 Ноября 2018
фото: Питер Брейгель "Старший Триумф смерти"

Ученые выяснили, когда начался худший период в истории человечества

Загрузка...

Американские ученые пришли к выводу, что с 536 года нашей эры "начался один из самых страшных периодов" в истории человечества.

Об этом сообщает РИА Новости со сслыкой на Science.

По словам археолога и историка Средневековья из Гарвардского университета Майкла Маккормика, тогда на Европу, Ближний Восток и некоторые регионы Азии на полтора года опустился "загадочный туман". Из-за нехватки солнечного света произошло резкое снижение среднегодовой температуры в Северном полушарии. Это привело к катастрофически низкому урожаю и повсеместному голоду.

"И в этом году произошло величайшее чудо: весь год солнце испускало свет как луна, без лучей, как будто оно теряло свою силу, перестав, как прежде, чисто и ярко сиять. С того времени, как это началось, не прекращались среди людей ни война, ни моровая язва, ни какое-либо иное бедствие, несущее смерть. Тогда шёл десятый год правления Юстиниана", — описывал то время византийский историк Прокопий Кесарийский.

Затем, в 541 году, возникла мировая эпидемия чумы (Юстинианова чума), которая унесла жизни 100 миллионов человек на Востоке и 25 миллионов в Европе.

Авторы исследования взяли образцы льда, датируемые весной 536 года, и обнаружили в них микроскопические частицы вулканического стекла. Затем ученые сопоставили их с некоторыми частицами, обнаруженными ранее, и пришли к выводу, что они соответствуют вулканическим породам из Исландии.

По мнению исследователей, именно крупное извержение вулкана, произошедшее в этой стране, стало причиной вереницы бедствий, которая охватила мир в то время.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2018, 21:30
Гудков поделился интимным: рассказал об отношениях с Киркоровым
13.11.2018, 15:13
Мужчина умер на остановке в Петрозаводске
14.11.2018, 10:10
Под Петрозаводском насмерть сбили ребенка
13.11.2018, 09:00
Что это, если не коррупция?
10.11.2018, 10:20
Под Петрозаводском автомобили дважды переехали пенсионера
13.11.2018, 08:05
ВИДЕО: Жители Карелии сняли ролик про ужасы жизни в глубинке

Аналитика

Сегодня 14:47
Капитал
Фонды сомнительной эффективности
В экономической системе Карелии утверждаются фонды, будущая эффективность которых вызывает сомнения у экспертов.
Дефицит сырья обострил аппетит лесного бизнеса 2
Сегодня 14:04
Работа на опережение: энергетики готовятся к зимнему максимуму нагрузок
14.11.2018 17:18
Что это, если не коррупция? 26
13.11.2018 09:00
"Ирландские карелы" на Первой мировой
12.11.2018 16:48
Вся аналитика

Чтиво

15.11.2018 15:24
Личное мнение
День Республики: праздник без даты 6
Карельские чиновники решили отметить главный государственный праздник республики через два с половиной месяца.
Невидимая угроза, о которой нужно знать
14.11.2018 09:33
Как Наташка бражку ставила 4
13.11.2018 12:22
Жертвы неполного рабочего дня 4
02.11.2018 12:04
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
Сегодня 15:08
все фото и видео

Опрос

Почему реконструированный в Петрозаводске садик оказался опасным?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»