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Учреждения соцобслуживания Карелии начали принимать посетителей

Новости. Общество
13:10, 24 Июля 2020
фото: © Министерство социальной защиты Республики Карелия
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Отделения Комплексного центра социального обслуживания населения республики и Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, стали предоставлять свои услуги в очной форме.

Прием в учреждениях проводятся с соблюдением всех мер безопасности. Из резервного фонда правительства Карелии были выделены средства на покупку 3 тысяч многоразовых защитных масок, которые бесплатно выдаются малообеспеченным семьям, пожилым людям, детям-инвалидам, сообщили в Минсоцзащите республики.

При посещении центров проводится обязательное измерение температуры как у сотрудников, так и у получателей социальных услуг. Максимальное количество занятий проводится на открытом воздухе. Сотрудники используют защитные экраны, дезинфицирующие средства.

Кроме этого, возобновилась работа службы "Социальное такси", с помощью которой инвалиды-колясочники, люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также семьи, имеющие детей-инвалидов могут добраться до учреждений социальной сферы. Таксопарк оснащен автомобилями различных моделей, в том числе с дополнительным оснащением для граждан с особыми потребностями. Цена поездки не зависит от оборудования транспортного средства. Телефоны службы:

 - Подразделение по Петрозаводскому городскому округу и Прионежскому району – 8(8142) 782-781;

 - Подразделение по Костомукшскому городскому округу – 8 911 661 3597;

 - Подразделение по Кондопожскому району – 8 900 457 9120, 8 900 457 9125;

 - Подразделение по Пудожскому району – 8(81452) 5-31-70, 8 963 740 6753, 8 963 740 6773;

 - Подразделение по Сортавальскому району – 8(81430) 4-52-88.

 

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