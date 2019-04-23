УФАС: Сельхозпредприятия в Карелии могут обанкротиться из-за действий правительства

Антимонопольная служба Карелии признала незаконным и губительным для сельского хозяйства решение правительства республики, ставшее причиной отказа в выдаче определенного вида субсидий частным предприятиям.

Об этом говорится в тексте предупреждения УФАС по Карелии, направленного в адрес правительства республики.

Согласно этому документу, антимонопольная служба установила, что в 2019 году субсидии на поддержку доходности в области животноводства предусмотрены для организаций с государственной долей собственности более 50%. По оценке УФАС, под условия предоставления субсидий попали всего 4 хозяйствующих субъекта – "государственных совхоза": ОАО "Толвуйский", ОАО "Ведлозерский", ОАО "Племенное хозяйство "Ильинское", ОАО "Племсовхоз "Мегрега".

Частные компании оказались исключены из числа получателей субсидий.

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