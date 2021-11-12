УФНС по РК: продавцы на карельских рынках устанавливают кассы, не дожидаясь штрафов

Рост ежемесячной выручки в бюджет, полученной с применением контрольно-кассовой техники в требуемых законом случаях в сфере торговли, увеличился более, чем на 60 процентов.

Налоговики республики подводят предварительные итоги проекта по легализации деятельности розничных рынков. Напомним, соответствующий проект ФНС России запустила в феврале 2021 года. Цель инициативы — увеличение доходов в бюджет за счет сокращения теневого оборота розничных рынков вследствие повсеместного применения контрольно-кассовой техники (ККТ) в установленных законом случаях, создание равных, конкурентных условий ведения бизнеса.

В результате более, чем на 28 процента возросло число плательщиков, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей или юридических лиц и осуществляющих деятельность на территории рынков. Всего на 40 торговых пространствах в Карелии работает 333 налогоплательщика, у 327 из которых зарегистрирована ККТ, шесть имеют право торговать без онлайн-кассы (данные предприниматели занимаются продажей товаров собственного производства, ремонтом обуви, реализацией газет). К концу года дополнительно зарегистрировано более 40 единиц ККТ.

Немаловажное значение в проекте отводится защите прав потребителей, приобретающих товары или услуги на рынке. Кассовый чек в данном случае — первичный и единственный документ, подтверждающий покупку.

«Налоговики, которые провели с начала года более 50 проверок на рынках и ярмарках республики напоминают не только о необходимости приобретения и регистрации ККТ, но и постоянном ее применении, то есть фиксации всех производимых расчетов с покупателем», — говорит заместитель начальника контрольного отдела УФНС по РК Евгения Круглова.

В целом к ответственности за нарушения в части использования ККТ на рынках привлечено более 50 плательщиков. Общая сумма штрафов составила свыше 70 тысяч рублей. Тем не менее, налоговики чаще делают акцент не на контрольную, а на разъяснительную работу.

«В большинстве случаев все обходится предупреждением, — прокомментировала Евгения Круглова, — как правило, предприниматели предпочитают своевременно устранить нарушение, выполнить все предписания, не доводя дело до этапа штрафных санкций».

Кроме легализации сферы рынков, выполняется и главный критерий эффективности проекта — пополнение бюджета. В случае с онлайн-кассами показателем успешности является динамика «белой», то есть учтенной, выручки. За 11 месяцев этого года объемы доходов, полученных с применением ККТ на территориях 40 торговых пространств республики, выросли на 62 процента — с 90 миллионов до 146 миллионов рублей в месяц.

«Благодаря современным цифровым сервисам сегодня налоговая служба удаленно видит каждое применение ККТ, — уточняет Евгения Круглова, — даже с завершением проекта работа будет продолжена, и после фиксации некорректного поведения при расчетах налоговые органы будут вынуждены привлекать к административной ответственности нарушителей до тех пор, пока каждая операция не будет осуществляться с применением онлайн-кассы».