Угроза закрытия нависла над YouTube в России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова полагает, что видеохостинг YouTube подписал себе приговор.

«Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее», — написала дипломат в Telegram-канале в субботу. Об этом информирует ТАСС.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в связи с блокировкой на YouTube канала «Дума ТВ» выразил мнение, что действия YouTube ведут к тому, что видеохостинг окажется вне закона в РФ.

Канал «Дума ТВ» ранее в своем Telegram-канале сообщил, что компания Google заблокировала его аккаунт на YouTube.

«Дума ТВ» — автономная некоммерческая организация, канал полностью посвящен работе нижней палаты парламента, на его страницах в соцсетях и на сайте идет прямая трансляция заседаний Госдумы, публикуются видеосюжеты, комментарии депутатов.

Согласно оповещению, которое приводит канал, Google принял такое решение без возможности восстановления канала в соответствии с правилами компании «в отношении ограничения экспорта и применения санкций».