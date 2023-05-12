Генконсульство Швеции в Санкт-Петербурге закрывается

МИД России заявил о закрытии генконсульства Швеции и высылке шведских дипломатов.

Россия с 1 сентября прекращает работу генерального консульства в шведском городе Гётеборг, а также с той же даты отзывает согласие на деятельность генконсульства Швеции в Петербурге. Об этом 25 мая со ссылкой на заявление российского МИДа сообщила Фонтанка.ру.

Кроме того, пятеро шведских дипломатов объявлены персонами нон грата, среди них три сотрудника аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве Швеции в Москве. Об этом информирована посол Швеции. Это решение принято в качестве ответной меры.

«Как откровенно враждебный шаг со стороны Стокгольма было охарактеризовано объявление 25 апреля 2023 г. пятерых сотрудников загранучреждений России в Швеции persona non grata», — отмечается в сообщении.

Пятеро шведских дипломатов должны покинуть Россию в те же сроки, «которые были отведены шведскими властями для отъезда наших сотрудников».