Указатели улиц на двух языках появились в селе Карелии

В старинном карельском селе Вешкелица Суоярвского района появились уличные указатели на карельском языке, сообщили в Миннаце Карелии.
Двуязычные указатели в старинном карельском селе установили благодаря проекту «Jӓrven randu (Озерный край)» КРОО «Родной очаг».
В рамках проекта было установлено 103 двуязычных уличных указателя с номерами домов.
Кроме того, был установлен информационный стенд с картами Вешкельского сельского поселения и села Вешкелица с краткой исторической справкой на карельском (ливвиковское наречие) и на русском языках, а также 9 информационных щитов со старыми названиями хуторов.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание