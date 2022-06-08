Указатели улиц на двух языках появились в селе Карелии

В старинном карельском селе Вешкелица Суоярвского района появились уличные указатели на карельском языке, сообщили в Миннаце Карелии.

Двуязычные указатели в старинном карельском селе установили благодаря проекту «Jӓrven randu (Озерный край)» КРОО «Родной очаг».

В рамках проекта было установлено 103 двуязычных уличных указателя с номерами домов.

Кроме того, был установлен информационный стенд с картами Вешкельского сельского поселения и села Вешкелица с краткой исторической справкой на карельском (ливвиковское наречие) и на русском языках, а также 9 информационных щитов со старыми названиями хуторов.