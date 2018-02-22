Уличным торговцам рыбой в Петрозаводске грозит штраф до 1 тысячи рублей

В отношении двух граждан, которые торговали рыбой на Кукковке и Древлянке, возбуждены административные дела, сообщается на сайте карельского Минсельхоза.

Решение об этом принято по итогам рейда, который прошел 14 февраля.

"По результатам мероприятий в микрорайонах Кукковка и Древлянка установлены факты реализации рыбы и рыбной продукции без оформления ветеринарных сопроводительных документов", - сообщили в министерстве.



фото: Минсельхоз Карелии

"В отношении двух физических лиц – нарушителей законодательства в области ветеринарии возбуждены административные дела, предусмотренные частью 1 статьи 10.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", - добавили в Минсельхозе.

Согласно КоАП, гражданину, совершившему данное правонарушение, грозит штраф в размере от 500 до 1 тысячи рублей.

"Приобретая продукцию животного происхождения (мясо, рыбу, мёд и др.), гражданин (покупатель) имеет законное право потребовать у продавца ветеринарные сопроводительные документы на реализуемую продукцию, а также убедиться в наличии маркировки с указанием наименования, производителя, даты выработки и срока годности продукции", - напомнили в ведомстве.