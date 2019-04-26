Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
10:31, 26 Апреля 2019
фото: Кадр из фильма "Тихий Дон"

Умерла актриса театра и кино Элина Быстрицкая

Загрузка...

Народная артистка СССР, актриса театра и кино Элина Быстрицкая умерла на 92-м году жизни.

Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Малого театра, где Быстрицкая работала с 1958 года.

"Элина Авраамовна скончалась", — сказал собеседник агентства. В последние годы актриса тяжело болела. 

"Предполагается, что прощание с Быстрицкой пройдет в понедельник, 29 апреля, в нашем театре", - добавила директор.

В кино актриса дебютировала в роли Лены Алексеенко в картине "В мирные дни". Однако "самая главная дорога в искусстве", по признанию Быстрицкой, началась после утверждения ее на роль Аксиньи в киноэпопее Сергея Герасимова "Тихий Дон" (1957-1958). После "Тихого Дона" Быстрицкая снялась в другой значительной киноленте, упрочнившей ее славу, - в "Добровольцах".

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Lana
2019-04-26 10:43:43
Одна из красивейших актрис того времени! Красота природная, а не силиконовая. Скорбим, соболезнуем, вечная память и пусть земля будет пухом!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.04.2019, 12:30
В Карелию возвращаются холода
21.04.2019, 14:40
На трассе "Сортавала" в ДТП выжил только четырехлетний ребенок
20.04.2019, 19:40
Шокирующая правда о новом романе Николая Баскова
25.04.2019, 18:13
ФОТО: Появились кадры с места страшного ДТП в Карелии, где пострадали пять человек
19.04.2019, 15:55
В Петрозаводске бродит медведь
25.04.2019, 15:46
В ГИБДД рассказали подробности страшного ДТП, когда ВАЗ сбил женщину на тротуаре в Петрозаводске

Аналитика

25.04.2019 10:26
Капитал
Об "отложенном эффекте" 3
Эффективность заграничных командировок карельских чиновников близка к нулю.
Встречайте дачный сезон во всеоружии
24.04.2019 10:53
Что скрывают "Марциальные воды"?
22.04.2019 14:25
На что пойдут дополнительные доходы Карелии? 2
22.04.2019 10:56
Шанс для оппозиции
22.04.2019 09:47
Вся аналитика

Чтиво

25.04.2019 09:57
Личное мнение
Бизнес с риском для жизни
Есть меры поддержки. Есть средства поддержки. А вот с собственно предпринимательством обнаруживаются проблемы.
Травма – отдыху не помеха!
24.04.2019 10:00
Деньги нашли в карманах инвалидов 1
24.04.2019 09:14
Образцовое предприятие стремится к штурму новых вершин
22.04.2019 13:28
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ на ТНТ-ОНЕГО
Новое
Сегодня 10:07
все фото и видео

Опрос

Сколько вы зарабатываете в месяц?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»