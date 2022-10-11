Уроженка Санкт-Петербурга приехала в Карелию и украла средства для гигиены

Росгвардейцы задержали нарушителей, который попытались украсть товар из магазинов в Кеми и Петрозаводске, сообщили в ведомстве.
В четверг, 17 ноября, на пункты централизованного наблюдения Петрозаводского и Кемского отделов вневедомственной охраны поступили сигналы тревоги из торговых заведений.
В Кеми сотрудники Росгвардии задержали уроженку Санкт-Петербурга, которая похитила товар на сумму свыше 1200 рублей: средства для гигиены, продукты.
В гипермаркете столицы Карелии были задержаны 29-летняя и 47-летний горожане, пронесшие товар мимо кассы. Женщина ранее уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение.
Все задержанные были переданы полиции.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание