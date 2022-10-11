Установку новых станций сотовой связи в Карелии отложили из-за западных санкций

Проблемы с поставками оборудования привели к срыву сроков установки новых базовых станций сотовой связи в Карелии.

Об этом сообщил сегодня в парламенте заместитель министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Дмитрий Кондрашин.

Он ответил на вопрос депутатов, почему установка новых станций в Лахденпохском районе, запланированная на 2022 год, теперь оказалась перенесена на 2023 год.

«Санкционное давление, определенный лимит оборудования. С этим связано сдвижение сроков», — сказал Кондрашин.