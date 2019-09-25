Как узнать, является ли должником управляющая компания?

Долги управляющих компаний перед АО "ПКС-Водоканал" за услуги водоснабжения и водоотведения на сегодняшний день составляют более 20 млн рублей.

Администрация Петрозаводска совместно с прокуратурой, МКУ "Служба заказчика" и группой компаний "РКС-Петрозаводск" регулярно проводят заседания рабочей группы по вопросу погашения возникших задолженностей перед ресурсоснабжающими организациями, чтобы разрешить ситуацию с долгами мирным путем, по договору рассрочки.

Если сторонам не удается договориться, работа с задолженностью продолжается в судебном порядке, в таком случае помимо суммы задолженности с организации будут взысканы пени, неустойка и судебные издержки.

"К особо злостным должникам, таким как ООО "Управляющая компания №1", ООО "РЦ Квартал", ООО "Вектор", ООО "Север", АО "МК-Петрозаводск", ООО "Домострой" ООО "Онего" предъявлены уже несколько судебных исков", - говорится в сообщении компании.

Полный список управляющих компаний и обслуживающих организаций, имеющих задолженность перед АО "ПКС-Водоканал" можно найти на сайте.

Обратите внимание на данный список. Если вы обнаружили в списке организацию, обслуживающую ваш дом, это означает, что данная управляющая компания не выполняет свои обязательства ни перед ресурсоснабжающими организациями, ни перед вами, своими клиентами. Если подобная ситуация вас не устраивает, и вы не готовы мириться с безответственностью обслуживающей компании, выход есть! Вы всегда можете поменять управляющую компанию или перейти на прямые расчеты с АО "ПКС-Водоканал". Информацию о переходе на прямые расчеты вы можете получить по телефону договорного отдела АО "ПКС-Водоканал" (8142) 59-21-17

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