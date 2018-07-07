В бывшем военном городке под Петрозаводском отравили собак

Жители поселка Вилга обнаружили на территории бывшего военного городка погибших животных.

Очередным примером человеческой жестокости поделились жители Карелии в паблике "Подслушано в ПТЗ". В бывшем военном городке в поселке Вилга неизвестные учинили самосуд над стаей собак.

"Бездыханные собачульки найдены в разных местах городка. Среди них и добрейший пес, любимец и взрослых, и детей, проживший в городке 10 лет, Балеруша. Почему же, почему в людях (нелюдях) гнездиться такое зло, почему не напрягут свои душевные силы, чтобы обратиться к зоозащитникам, в администрацию, если что-то не устраивает. Ведь бездомные собаки появились из-за нерадивых хозяев, в этом только человек виноват, что они в таком положении. Где наши законы, направленные на преступную деятельность человека против животных. До каких пор будут устраивать самосуд бездушные нелюди", - возмущаются жители Вилги.